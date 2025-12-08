Tentative de coup d’État au Bénin: deux hauts gradés retenus par les mutins libérés, retour au calme à Cotonou

Au Bénin, deux hauts gradés retenus en otage ont été libérés, 24 heures après avoir été kidnappés par les mutins qui avaient brièvement pris le contrôle de la télévision nationale le 7 décembre 2025. Ce dimanche soir, le président du pays a assuré que cette tentative de coup d’État ne restera pas impunie.



Au Bénin, plusieurs sources militaires confirment que le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abou Issa, et le colonel Gomina Faizou, chef de la garde nationale, ont été libérés par l'armée, dans la nuit du 7 au 8 décembre 2025, vers 2h, rapporte notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan. Ils se trouvent actuellement dans le nord du pays et devraient rejoindre Cotonou ce lundi. Les mutins les retenaient depuis le déclenchement de la tentative de coup d'État dimanche matin.



La nuit a été calme dans la plus grande ville du Bénin et capitale économique du pays. Cotonou s'est réveillée sous une fine pluie tombée avant 7h, comme un matin ordinaire : les appels à la prière des muezzins ont résonné à l'heure habituelle, les boulangeries matinales ont ouvert comme d'habitude. À 7h30, fonctionnaires du public et salariés du privé se sont rendus au travail. Les parents ont déposé leurs enfants à l'école.



Certaines voies donnant sur la route des Pêches, côté mer, restaient fermées à 6h30 TU. Et, comme s'ils s'y attendaient, les Béninois empruntent docilement les itinéraires indiqués par la police. Mais il y avait de gros embouteillage du côté du quartier de Cadjèhoun, par exemple.



La veille a eu lieu une attaque du domicile du chef de l'État, une irruption à la télévision publique par des insurgés annonçant avoir destitué Patrice Talon au nom d'un « Comité militaire pour la refondation ». La riposte s'est poursuivie toute la journée de dimanche, s'achevant par des frappes aériennes sur les positions des mutins. Peu après 20h, Patrice Talon a déclaré la situation totalement maîtrisée.