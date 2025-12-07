Ligue 1 : Pikine enfonce GFC, Gorée freinée, Wally Daan signe son premier succès

Leader au coup d’envoi, l’US Gorée a été tenue en échec à Diourbel par Sonacos (0-0). Un nul sans véritable conséquence, puisque les Insulaires conservent la tête du classement avec 14 points. Ils ne comptent cependant plus que deux unités d’avance sur le Casa Sports, qui n’a pas su profiter de l’occasion.

Le club sudiste a été accroché à domicile par le Stade de Mbour, surprenant 4ᵉ du classement (0-0).

L’AS Pikine réalise la belle opération du week-end. En dominant largement Guédiawaye (3-0), les Pikinois remontent au 5ᵉ rang et renouent avec une victoire dans le derby après une disette de 15 ans.

De son côté, l’US Ouakam continue de marquer le pas. Les “Requins” ont été contraints au partage des points avec Dakar Sacré-Cœur (1-1), un nouveau coup d’arrêt pour les Ouakamois coincés en milieu de tableau.

Wally Daan a enfin décroché son premier succès de la saison, en venant à bout de Cambérène (1-0). Même dynamique pour le Jaraaf, qui a mis fin à une série de trois nuls et deux défaites en s’imposant face à Teungueth FC (1-0), samedi au stade Léopold Sédar Senghor.

Ce premier succès permet aux Médinois de grimper à la 11ᵉ place (6 pts), tandis que Teungueth reste 5ᵉ avec 9 points.

Au stade Lat Dior de Thiès, la Linguère a également lancé sa saison en signant sa première victoire, un succès maîtrisé face à Génération Foot (2-0).

