Tentative de coup d’Etat au Bénin : la CEDEAO "soutiendra le déploiement de la force régionale en attente"

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a prévenu ce dimanche qu’elle "soutiendra le déploiement de la force régionale (militaire) en attente", si cela s’avère "nécessaire" pour maintenir l’ordre et défendre la Constitution au Bénin, en réponse à la tentative de coup d’Etat en cours contre le président Patrice Talon.



Dans un communiqué, l’organisation sous-régionale a aussi condamné "fermement l’action" de la tentative de putsch, estimant qu’elle " constitue une subversion de la volonté du peuple" béninois.



Tout en appelant les présumés putschistes au respect de la Constitution, la CEDEAO les a prévenus qu’elle les tiendra pour "responsables, individuellement et collectivement, de toute perte en vies humaines et en biens causée par leur action".



Très tôt dans la matinée de ce dimanche, des militaires annonçaient avoir pris le "contrôle du pays", dans une adresse à la télévision nationale, avant que le ministre de l’intérieur assure "l’échec de la manœuvre", peu de temps après, sur la même chaîne d’information.





