Prix du gaz butane : Le ministère de l’Energie promet une baisse « dans les meilleurs délais »

Le ministère de l’Energie, du pétrole et des mines du Sénégal a annoncé ce dimanche que le gouvernement "prévoit, dans les meilleurs délais", la baisse du prix du gaz butane, 24 heures après l’entrée en vigueur de la diminution des tarifs des carburants automobiles. Cette nouvelle réduction prévoit des "prix équitables sur l’étendue du territoire, à travers un système de péréquation".



Dans son communiqué, le ministère assure que cette initiative vise "à soutenir la compétitivité de l’économie et à garantir une transparence totale dans la fixation des prix des produits pétroliers".



Les autorités ont aussi rappelé que "ces nouveaux tarifs constituent des plafonds réglementaires. A ce titre, les acteurs de la distribution sont autorisés à pratiquer des prix inférieurs, dans le respect" de la loi.



Hier, samedi, la baisse du prix des carburants avait été constatée dans le pays, où l’essence est passée de 990 à 920 F (diminution de 70 F) et le gasoil de 775 à 680 F (baisse de 95 F).

