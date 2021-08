Tenues scolaires confectionnées par les artisans: un budget de 10 milliards FCFA dégagés

"Le Président de la République a pris la décision, lors du Conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes tenu le 23 avril 2021, de l'institutionnalisation des tenues scolaires confectionnées par les artisans, dès la prochaine rentrée scolaire avec un budget de 10 milliards de francs CFA, cette année", peut-on lire dans le document.



Et pour sa mise en oeuvre effective, le ministre Mamadou Talla demande aux établissements en tenues scolaires de lui faire parvenir, au plus tard le jeudi 05 août 2021, le choix porté sur les couleurs, à raison de deux par académie au maximum.

Un budget de 10 milliards FCFA a été dégagé cette année pour la confection des tenues scolaires par les artisans du Sénégal. C'est la somme annoncée par le ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla.