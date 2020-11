Test de diagnostic rapide: l’Institut Pasteur lance la plateforme Diatropix

L’Institut Pasteur de Dakar va procéder ce lundi 16 novembre 2020 au lancement de la plateforme pour des tests de diagnostic rapide à la Covid-19 et à d’autres pathologies.



Afin d’améliorer l’accès au diagnostic des maladies épidémiques et négligées au Sénégal et en Afrique, l’Institut Pasteur de Dakar a créé l’initiative Diatropix qui est la première plateforme à but non lucratif de fabrication de tests de diagnostic rapide entièrement dédiée aux épidémies avec un modèle économique qui permet de les rendre accessibles, à prix coûtant dans les pays du continent africain.



Diatropix est un partenariat avec 4 membres fondateurs (La Fondation Mérieux, La Fondation pour les Nouveaux Diagnostics Innovants (FIND), L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et l’Institut Pasteur de Dakar) et deux partenaires industriels (Mologic Ltd au Royaume Uni et BioMérieux en France).



Les tests de diagnostic rapide en cours d’élaboration concernent la Covid-19 ainsi que la rougeole, la rubéole, la méningite bactérienne, la maladie à virus Ebola, la dengue et la fièvre Jaune.



L’Institut Pasteur de Dakar procédera au lancement officiel de la plateforme Diatropix au cours d’une cérémonie qui sera présidée par le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale.



Le premier produit qui sera fabriqué est le test sérologique de diagnostic rapide de la COVID-19 qui facilitera le diagnostic, la surveillance et le suivi des contacts dans la lutte contre cette pandémie.