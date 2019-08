Texas : exécution d’un condamné qui clamait son innocence depuis 20 ans

Condamné à mort en juillet 2000 pour l'enlèvement, le viol et le meurtre d'une étudiante en Pennsylvanie en 1998, Larry Ray Swearingenn, 48 ans, a été exécuté dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'il continuait de clamer son innocence. «Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font», a-t-il déclaré, selon des témoignages rapportés par les médias.



Il avait contesté à plusieurs reprises sa condamnation, et son exécution a été reportée cinq fois. À de nombreuses reprises, il a fait valoir que son dossier était fondé sur des preuves circonstancielles et des analyses judiciaires douteuses.

La victime, Melissa Trotter, âgée de 19 ans, avait disparu en décembre 1998 du campus de Montgomery College, au nord de Houston. Son corps n'avait pas été découvert avant trois semaines, en janvier 1999, dans la forêt nationale de Sam Houston. Elle avait été étranglée avec une paire de collants.



Un morceau de collant comme preuve

La police soupçonnait Larry Swearingen, un électricien alors âgé de 27 ans, et l'a incarcéré trois jours après la disparition de la jeune femme. Plusieurs témoins disaient l'avoir aperçu avec la victime quittant le campus de l'université le 8 décembre. Son épouse avait affirmé avoir retrouvé leur caravane sans dessus dessous le jour de la disparition de Melissa Trotter.



Bien que les enquêteurs aient fouillé la caravane à deux reprises, ce n'est qu'après la découverte du corps qu'un officier de police a découvert une jambe de collants chez Swearingen. Un technicien de laboratoire du ministère de la Sécurité publique du Texas a déclaré qu'elle était identique à celle retrouvée autour du cou de la victime. Une preuve jugée irréfutable selon le procureur de Montgomery.



Toutefois, deux experts en analyse de fibres qui ont comparé les morceaux de collant ont depuis conclu qu'ils n'étaient pas identique, et un troisième a déclaré que le témoignage du technicien de l'état était surestimé, rapporte le Washington Post.



« Innocent au-delà de tout doute »

L'avocat James Rytting, qui défend de longue date de Swearingen, a affirmé jusqu'au bout qu'il était innocent, et tenté de faire appel pour empêcher l'exécution. Dans une déclaration dévoilée après sa mort, Swearingen a affirmé qu'il avait prouvé son « innocence au-delà de tout doute ».



« Je veux que tout le monde sache que je ne suis pas fâché contre mon exécution, déclare-t-il dans ce texte. Bien sûr, j'aurais aimé vivre et être libre. Mais je suis persuadé que ma mort peut être un catalyseur pour changer le système juridique insensé du Texas qui pourrait le permettre. Je suis maintenant un martyr, et j'espère que les gens utiliseront mon cas pour empêcher que d'autres personnes ne fassent l'expérience de cette persécution terrible et injustifiée. »



