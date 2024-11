Thiaroye 44 : Guy Marius Sagna réclame des excuses officielles de l'État français

Le député Guy Marius Sagna estime que le chef de l'État français, au-delà de s'excuser pour son absence, doit surtout présenter des excuses officielles pour cet épisode tragique de l'histoire coloniale qu'est : le massacre de Thiaroye dont la commémorations du 80ᵉ anniversaire est prévue demain 1er décembre à Dakar.



« Macron "s'excuse" de ne pouvoir participer aux commémorations du 80ᵉ anniversaire du "massacre" de Thiaroye 44. Ce qui est attendu ce sont les excuses de l'État français aux "massacrés" de Thiaroye 44 et à leurs descendants », déclare Guy Marius Sagna dans le document.



Le massacre de Thiaroye, survenu le 1ᵉʳ décembre 1944, reste l'une des pages les plus sombres de l'histoire coloniale française en Afrique. Ce jour-là, des tirailleurs sénégalais, anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, furent tués par les forces coloniales françaises alors qu’ils réclamaient le paiement de leurs soldes et pensions promises.



Malgré les nombreuses revendications des descendants et des militants, l'État français n'a jamais officiellement reconnu sa responsabilité ni présenté d'excuses formelles pour ces événements.