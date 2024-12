Thiaroye 44 : Thierno Alassane Sall dénonce « un mépris de race envers les colonisés »

Le massacre de Thiaroye sort enfin de l’ombre et apparaît pour ce qu’il est : un mépris de race envers les colonisés, un crime à l’égal de ceux que les nazis commettaient au même moment en France occupée.



Le Sénégal a commémoré ce dimanche 1er décembre le massacre de Thiaroye, en présence de nombreuses autorités venues d'Afrique et d'ailleurs. Dans un post sur X, Thierno Alassane Sall a réagi à l'invitation du nouveau régime. « Le massacre de Thiaroye sort enfin de l'ombre et apparaît pour ce qu'il est : un mépris racial envers les colonisés, un crime équivalent à ceux commis par les nazis au même moment en France occupée. C'est pourquoi la France a refusé de reconnaître ce crime, car il l'aurait mise sur le même plan que l'Allemagne nazie, avec l'ingratitude en plus. Notre histoire de colonisés est marquée par des crimes gratuits que nous devons revisiter. Tout comme notre passé récent est lourd de tragédies que l'on tente d'enfouir sous le couvert de l'amnistie. Les victimes des événements récents méritent reconnaissance et justice », peut-on lire dans son message.