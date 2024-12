Thiaroye 44 : le Pr Mamadou Diouf invite à accorder aux victimes, le statut de « morts pour l’Afrique »

Le Sénégal a commémoré ce dimanche 1er décembre 2024 le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Lors de son discours, le président du Comité de commémoration du massacre, le professeur Mamadou Diouf, a appelé à briser le silence autour de cette tragédie et à accorder aux victimes le statut de « morts pour l’Afrique ».

« Il est essentiel de rompre le silence et d'afficher avec force notre regard, nos réflexions et nos imaginaires créatifs sur cet événement. Thiaroye représente pour nous, Sénégalais, un moment aussi dramatique que majestueux, une occasion d’accorder aux victimes de ce massacre le statut de « morts pour l’Afrique », a déclaré l'historien. « Le massacre des tirailleurs est une histoire partagée qui nourrit une pédagogie essentielle pour bâtir les fondations de l’intégration africaine », a-t-il ajouté.