Thiaroye Guedj: de faux médicaments d’une contrevaleur de 546 millions CFA saisis par les Douanes

Les Douanes sénégalaises poursuivent les opérations de bouclage des réseaux et couloirs de trafics criminels. Le jeudi 14 avril 2022, vers 4 heures du matin dans la zone maritime de Thiaroye-Guedj non loin du débarcadère, la Brigade Haute-mer de la Subdivision maritime des Douanes a saisi 18 colis contenant 67 cartons de faux médicaments.



Selon un communiqué de la Direction générale des Douanes, "L’évaluation effectuée par des membres du Syndicat national des pharmaciens du Sénégal conclut à une contrevaleur totale de 546 141 000 de francs CFA compte non tenu de la Kétamine non encore évaluée"



Le document parvenu à PressAfrik indique que la stratégie combinée de surveillance maritime et de patrouille le long de la berge a permis aux agents engagés dans l’opération de déjouer une tentative de déversement frauduleux desdits médicaments. Deux individus ont été appréhendés.



"La marchandise, acheminée d’abord par voie maritime sur une embarcation artisanale, était sur le point d’être chargée dans un véhicule de transport de marque Mercedes communément appelé Ndiaga Ndiaye. L’inventaire de la marchandise frauduleuse a permis de constater que les cartons contenaient une grosse quantité de divers types de médicaments dont des antalgiques, des aphrodisiaques, des antihistaminiques, des produits vétérinaires mais également 4 cartons de 50 pots de 1000 comprimés de chlorpheniramine (comprimés testés positifs à la kétamine, un produit anesthésiant souvent détourné de son utilisation stricte en milieu hospitalier pour être vendu et consommé à des fins psychotropes)", rapporte le communiqué des Douanes.



Une enquête est en cours...