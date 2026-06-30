Thiaroye : deux candidats au baccalauréat interpellés pour tricherie avec un téléphone

La session du baccalauréat 2026 s'ouvre sous le signe de la fermeté à Thiaroye. Ce mardi 30 juin, des policiers ont interpellé deux candidats au centre d'examen de l'école des Pères piaristes, alors qu'ils composaient en philosophie.



En fin de matinée, selon une source mediatique, la vigilance des surveillants a permis de surprendre deux candidats en flagrant délit de tricherie. M. Ngom, inscrit sous le numéro de table 32756, et la jeune O. Bomou, portant le n°32704, utilisaient des téléphones portables pour composer, une pratique strictement prohibée par le règlement.



La réaction de la direction des examens ne s'est pas fait attendre. Le président du centre a immédiatement appliqué la procédure disciplinaire en vigueur, en liaison étroite avec l’Office du baccalauréat. Les deux candidats fraudeurs ont été définitivement exclus de la session et leurs téléphones ont été saisis pour servir de pièces à conviction.



La sanction administrative s'est ensuite doublée d'une intervention policière. Aux alentours de 12 h, le président du centre a officiellement alerté le commissariat d’arrondissement de Thiaroye. Des policiers se sont rendus sur les lieux pour interpeller les deux présumés tricheurs et les conduire au commissariat pour l'ouverture d'une enquête.