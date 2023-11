Thierno Alassane Sall à la conquête de la Diaspora

Depuis plusieurs jours, le leader de la RÉPUBLIQUE DES VALEURS est en déplacement en Europe pour les raisons d’une tournée politique et de rencontres avec les différentes communautés africaines en général établies dans la diaspora.



L’honorable député Thierno Alassane Sall a multiplié ses voyages en Afrique et dans le continent européen depuis son élection. Selon son équipe de communication, les déplacements du parlementaire s’inscrivent dans le cadre de son concept ‘‘Diiso ak niép’’.



Celui-ci consiste à se rapprocher des populations partout où elles se trouvent et à s’enquérir de leurs inquiétudes, avant de leur proposer un programme politique en réponse aux nombreuses difficultés dont elles font face. Cette fois, TAS a choisi ces moments de parrainages pour remobiliser ses équipes dans la diaspora afin de maximiser ses possibilités de remporter ces prochains scrutins.



Après l’étape de Paris où plusieurs audiences se sont tenues et le grand meeting de Lyon de ce weekend dernier, la coordination de RV/ France et la délégation venue de Dakar en compagnie du président Thierno Alassane Sall viennent de fouler le sol espagnol en direction de Barcelone. Un grand événement y est prévu sous la coordination des responsables RV de la région.



Tous ces rendez-vous enregistrés dans plusieurs localités d’Europe sont aussi des moments de collecte de parrainages. La coordination de RV/ Diaspora a remis des centaines de fiches de signatures à la délégation de Dakar, adressées au responsable national des élections du parti.



‹‹ De plus en plus, nous constatons des déclarations exagérées un peu partout de formations qui laissent croire qu’elles auraient collecté des millions de signatures parfois plus même que le nombre d’inscrits sur les listes électorales..›› dixit le porte parole du parti qui appelle ‘‘à plus de retenue et à respecter le jeu électoral.’’



Et LA RÉPUBLIQUE DES VALEURS, à travers son responsable de la communication ‘‘a choisi de ne pas se verser dans ce jeu de tromperies.’’



Pour ce camarade de TAS, le parrainage n’a jamais constitué un problème pour RV. D’ailleurs le mandataire national Makhete Niang, invité dans une télé web de la place a fait le point sur le processus et a rassuré les militants et sympathisants du parti.



Le 2 Décembre aura lieu, le grand meeting de Paris pour clore en beauté la tournée européenne du président Thierno Alassane Sall, candidat de RV2024.