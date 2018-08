Thierno Lo révèle : "ce que Macky m'a dit ces trois derniers jours sur les attaques contre Wade"

L'ancien ministre sous le règne de Wade a fait des révélations sur l'appréhension que le President Macky Sall a sur les attaques perpétrées par ses soutiens Souleymane Ndéné Ndiaye, Serigne Mbacké Ndiaye, Pape Samba Mboup... à l'endroit du "Pape du Sopi". Selon Thierno Lo, qui était l'invité du plateau Face2Face, animé par Aissatou Diop Fall, le chef de l'Etat n'est pas enchanté de l'attitude de ses transhumants.

"Macky Sall est contre les sorties de Souleymane Ndéné Ndiaye et Cie", a affirmé le leader de l'Alliance pour la paix et le développement (Apd).

Le responsable politique de Darou Mousty assure qu'il était ces trois derniers jours avec Macky jusqu'aux environs de 2 heures du matin et qu' "il refuse qu'on dise du mal de Wade".