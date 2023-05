Thiès: 50 millions en faux billets saisis sur trois individus

De Tamba à Dakar en passant par Kaolack, ce sont des saisies importantes (faux bullets ou drogues) qui sont faites et qui ne sont en réalité que la face visible de l’iceberg. Ce 05 mai , aux environs de 03h, la Section de recherches de la gendarmerie de Thiès, a procédé à l’arrestation de trois personnes dont deux (2) Sénégalais et un Gambien pour "association de malfaiteurs, tentative de contrefaçon et mise en circulation de faux billets de banque".



En effet, c’est un montant de 50 millions FCFA, en coupure de billets de 5000 et 10 000 qui a été saisis. Vu la tournure inquiétante et l’ampleur du trafic, la gendarmerie invite les populations à plus de vigilance et à une collaboration saine pour une meilleure prise en charge du phénomène.