Thiès : Le parquet requiert l'acquittement pour un homme accusé de viol sur une fillette de 2 ans

La chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Thiès a examiné, ce mardi 14 avril 2026, l'affaire opposant le ministère public à M. Camara. Ce ressortissant guinéen de 40 ans est poursuivi pour viol, pédophilie et détournement de mineure sur la jeune S. Gadiaga, âgée de seulement 2 ans. Les faits remontent au mois d'avril 2024, au quartier Mbour 1.







L'alerte avait été donnée par la mère de la victime qui, constatant l'état de prostration et les pleurs incessants de son enfant, avait découvert des blessures génitales. Un certificat médical établi à l'hôpital régional de Thiès a confirmé des lésions au niveau des lèvres vulvaires, précisant que ces blessures étaient compatibles avec des attouchements sexuels, bien que l'hymen soit resté intact.







L'enquête pointe la présence exclusive de l'accusé, locataire dans la concession familiale, au moment des faits. Une employée de maison a d'ailleurs témoigné avoir entendu des cris de détresse provenant de la chambre du suspect avant de le voir en sortir avec la fillette. À la barre, M. Camara a fermement nié les accusations, affirmant n'avoir jamais porté la main sur l'enfant malgré les fréquentes visites de cette dernière dans sa chambre pour y chercher des fruits.







Le procès a pris une tournure inattendue lors du réquisitoire. Estimant que les preuves tangibles font défaut pour imputer directement les lésions à l'accusé, le procureur de la République a sollicité l'acquittement du prévenu. Un avis partagé par la défense, menée par Maître Mbodj, qui soutient que son client est victime d'une accusation fondée uniquement sur sa présence physique dans la maison. Selon l'avocat, les blessures pourraient résulter d'un simple grattage de la part de l'enfant.





La chambre criminelle a mis l'affaire en délibéré. Le verdict sera rendu le 11 mai 2026.

