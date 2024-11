Thiès : Pour le "yébi" de sa soeur, une dame de 53 ans vole des tissus et se retrouve condamner a 3 mois de prison ferme

Dans une tentative désespérée pour financer le "yébi" du baptême de sa sœur, une mère de famille de 53 ans, M.N., s'est retrouvée devant le tribunal des flagrants délits de Thiès après une escroquerie soigneusement planifiée, mais rapidement démasquée.



Tout a commencé lorsque M.N., sans ressources, a imaginé un stratagème pour se procurer des tissus de luxe sans débourser un franc. Elle s’est rendue dans le magasin de la commerçante O.K., où, après quelques échanges, elle a été orientée vers une vendeuse de tissus, S.F. Pour gagner la confiance de cette dernière, M.N. s’est présentée comme étant la sœur d’O.K., et a expliqué qu’elle avait besoin de tissus pour le baptême imminent de sa propre sœur, rapporte L'Observateur.



Sur place, M.N. a pris le temps d’inspecter la marchandise avant de choisir quatre tissus "thioup". Lorsque S.F., lui a demandé de régler la facture, elle a affirmé qu’elle remettrait l’argent à sa supposée sœur, O.K., pour qu’elle le lui transmette ultérieurement. Confiant dans cette histoire, S.F. a laissé partir la cliente avec les tissus.



Cependant, des doutes se sont vite installés. Peu après, S.F. a contacté O.K. pour lui parler de cette transaction. C’est alors qu’O.K. a nié tout lien avec M.N., révélant ainsi la supercherie. Réalisant qu’elle avait été dupée, S.F. a déposé une plainte à la gendarmerie.



Cinq jours après les faits, le hasard a permis à S.F., de croiser M.N. dans son quartier. À leur vue, M.N. a pris la fuite et s'est enfermée dans sa maison, mais la vendeuse a immédiatement alerté la gendarmerie. Les forces de l’ordre se sont rendues sur place et ont procédé à l’arrestation de la mise en cause.



Jugée devant le tribunal des flagrants délits de Thiès, M.N. a reconnu les faits, affirmant avoir agi par nécessité. Toutefois, le tribunal a estimé que ses actes constituaient une fraude préméditée. Elle a été condamnée à une peine de prison d’un mois ferme.



Cette affaire rappelle l'importance de la vigilance dans les transactions commerciales et met en lumière les difficultés sociales qui peuvent pousser certains à commettre des actes répréhensibles.