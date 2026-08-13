Thiès : accusée d’infanticide sur ses jumeaux, une étudiante de 24 ans se défend

Dans la ville de Thiès, située à 70 km à l’est de Dakar, N. Guèye (24 ans), étudiante à l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), a été envoyée à la prison centrale pour des faits présumés d’infanticide.



Selon L’Observateur, qui rapporte les faits, tout commence par la vigilance du docteur A. D., médecin-chef adjoint du district sanitaire de Thiès. La patiente N. Guèye s’est présentée au centre de Santé Dr Mamadou Bathily, ex 10e, en déclarant avoir accouché et abandonné chez elle son nouveau né (elle parlait alors d’un seul nourrisson), au quartier Médina Fall. Loin d’être convaincu, le médecin alerte discrètement les agents du Commissariat central, à qui il explique la situation.



Au cours de son audition par la Police, N. Guèye déclare avoir dissimulé son bébé dans un sachet en plastique, glissé sous un canari non utilisé. En compagnie d’une sage-femme, les policiers se déportent sur les lieux et découvrent, à leur grand désarroi, deux enfants : un de sexe masculin, un autre de sexe féminin. Les bébés ayant trépassé depuis plusieurs heures, selon les premières constatations.



«Les nouveau-nés n’avaient pas donné signe de vie. C’est la raison pour laquelle je les ai mis dans le sachet, dissimulé sous le canari», s’est défendu N. Guèye, déclarant avoir été enceintée par un certain Diarbel, domicilié à Keur Said, dont elle n’aurait plus les nouvelles.



Malgré ses explications, la suspecte a été déférée devant le Procureur près du tribunal de grande instance de Thiès, alors que l’enquête suit son cours.