Arnaques sur TikTok: la gérante de «mini-marché Sn» évoque 9 victimes, l’enquête révèle au moins 80 transactions

Les enquêteurs de la Division spéciale de Cybersécurité (DSC) ont mis fin aux agissements de la propriétaire du compte TikTok « mini-marché Sn », arrêtée ce mardi 11 août à la suite d'une série de plaintes.



L'incriminée attirait ses victimes sur le réseau social en publiant des vidéos proposant des packs de produits alimentaires et de boissons commercialisés. Les montants de certaines transactions variaient souvent entre 5.000 FCFA et 60.000 FCFA. Au même moment, d’autres présumées victimes évoquaient les chiffres de 58 000 à 80 000 francs CFA. Une fois le paiement effectué par transfert d'argent, elle bloquait immédiatement ses acheteurs et effaçait les échanges.



Dans son édition de ce jeudi, le quotidien Libération précise que la suspecte a été identifiée sous le nom de «Madame Thiam». Interrogée, elle a reconnu être l’utilisatrice du compte incriminé et admis les faits, tout en déclarant n’avoir fait que neuf (09) victimes.



Toutefois, l’exploitation des réponses aux réquisitions adressées aux services concernés a permis de révéler plus de 80 transactions effectuées sur l’un des numéros de téléphone en cause. Alors que l'enquête se poursuit, ces éléments laissent présumer de l’existence d’un nombre de victimes potentiellement supérieur à celui déclaré par la mise en cause.