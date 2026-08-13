Patte d’Oie : trois vigiles ligotent et tabassent à mort un présumé voleur

Au nord-est de la ville de Dakar, le commissariat des Parcelles Assainies a déféré au parquet, mercredi 12 août, M. Touré (40 ans), A. Barry (24 ans) et S. Guèye (23 ans). Selon les informations du journal Libération, ces trois vigiles sont accusés de faits de «coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort».



A l’origine de cette affaire, les mis en cause se sont présentés, le 09 août 2026, vers 5 heures du matin, au commissariat avec un homme très mal en point, qu’ils ont présenté comme un voleur interpellé dans le secteur de la Patte d’Oie.



A son arrivée au poste de Police, l’homme était incapable de se tenir debout ou de donner son nom. Devant l’urgence, le présumé voleur a été évacué d’urgence mais il a succombé à ses blessures sur le chemin de l’hôpital Abass Ndao de Dakar.



Entendus, les trois vigiles ont admis avoir ligoté le présumé voleur, qui aurait été surpris en train d’ouvrir de force un véhicule garé. Néanmoins, ils contestent l’avoir battu ; cette dernière version est contredite par l’autopsie faite sur la dépouille de la victime, qui n’a pas encore été identifiée.