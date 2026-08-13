Le PSG impressionne déjà l’Europe, le futur départ de Rodri soulage l’Angleterre

Le PSG montre déjà les muscles

Paris a remis le couvert de la meilleure des manières en battant Aston Villa 2-1 lors de la Supercoupe d’Europe. Kvaratskhelia et Désiré Doué sont les buteurs côté parisien, c’est le jeune Brian Madjo qui avait égalisé juste avant la mi-temps pour le club anglais. “Le patron est déjà de retour”, placarde Le Parisien. Sans briller et en souffrant par séquences, le PSG a encore mis la main sur un trophée, une très bonne habitude que les joueurs de Luis Enrique ne semblent pas vouloir perdre. Ils ne sont “jamais rassasiés”, et Désiré Doué l’a d’ailleurs confirmé après le match en parlant déjà de la troisième étoile d’affilée. Ce PSG là est surpuissant sur le terrain, en dehors, soudé comme il ne l’a jamais été et c’est sûrement sa plus grande qualité. “Emery éclipsé par Kvaradona”, s’amuse la presse britannique. Le Géorgien a démarré cette rencontre tambour battant avec un super but, avant d’être plus discret et de connaître quelques approximations techniques. Mais rien de très grave, Kvara a été décisif quand il le fallait et il a encore inscrit son nom sur la feuille de match d’une finale européenne.



Man City ne regrettera pas Rodri

Rodri n’est qu’à un pas du FC Barcelone selon la presse catalane. Les positions se rapprochent entre les deux clubs, même si on n’a pas encore d’accord entre le Barça et Manchester City. Selon The Times, la proposition de 60 M€ n’a toujours pas donné satisfaction. Le club anglais n’en démord pas et réclame toujours 70 M€ (en plus de bonus) pour libérer le champion du monde. Le Daily Mail estime que le départ de Rodri n’est pas si dramatique pour Manchester City, chiffres à l’appui. “Il y a ceux qui croient que ses performances aux États-Unis, lorsque les températures dictaient que les matchs se jouaient à un rythme plus lent, prouvent qu’il n’y a personne de mieux à travers l’Europe que le joueur de 30 ans. Au cours des deux saisons précédentes, City a remporté moins de matches lorsque Rodri a commencé que lorsqu’il était absent ou remplaçant. Jamais auparavant dans la carrière de Rodri à City, l’équipe n’a remporté plus de matchs en son absence”, écrit le journal anglais.



L’Inter à l’heure anglaise

L’Inter s’apprête à parler anglais. Djed Spence n’a jamais été aussi proche des Nerazzurri. La Gazzetta dello Sport explique que l’Inter a trouvé un accord avec Tottenham pour le joueur anglais, avec une arrivée prévue durant le week-end. Le club italien travaille également sur le départ de Davide Frattesi et souhaite relancer son offensive pour un milieu de terrain de Liverpool, un certain Curtis Jones. L’Inter apprécierait énormément le joueur de Liverpool et souhaiterait profiter de sa situation pour tenter de l’attirer à Milan. Mais le dossier est beaucoup plus compliqué : Liverpool ne semble pas disposé à le laisser partir facilement, et son prix pourrait être très élevé. Le club anglais considère Jones comme un joueur important de son effectif. En gros, l’Inter Milan est très bien parti pour Djed Spence, mais on est encore loin d’un double coup anglais puisque Liverpool risque d’être dur en affaires pour laisser filer Curtis Jones.