Équipe de France: la FFF dévoile le nouveau staff de Zinedine Zidane

L’aventure de Zinedine Zidane avec l’équipe de France s’apprête à démarrer. Il va falloir s’armer de patience encore un gros mois avant de revoir les Bleus avec leur tout nouveau sélectionneur. La première liste doit tomber vers la mi-septembre à l’occasion de trois premiers matchs comptant pour la Ligue des Nations. Il y aura un déplacement en Turquie (25 septembre), puis en Belgique (28 septembre) avant la grande première à domicile le 2 octobre face… à l’Italie. Clin d’œil du destin, c’est face à la Squadra Azzurra que l’ancien numéro dix avait connu sa dernière sélection.
On connaît trop bien l’histoire. Inutile de ressasser le passé. C’est désormais vers l’avenir qu’il faut se tourner. Le successeur de Didier Deschamps a déjà donné sa première conférence de presse. Il ne devrait pas y avoir de grands bouleversements dans sa première liste. Le groupe en place est en pleine maturité et fonctionne bien dans l’ensemble, le parcours des Bleus lors de la dernière Coupe du Monde l’a plutôt prouvé. C’est en interne que les choses vont bouger. Comme annoncé, le staff technique va considérablement se renforcer avec pas moins de 23 personnes présentes.
Barthez comme seul champion du monde 98
«La Fédération Française de Football officialise aujourd’hui le staff de l’équipe de France, nommé par son Président, Philippe Diallo, sur la proposition du nouveau sélectionneur, Zinédine Zidane. Le staff de l’équipe de France sera complété et présenté dans sa totalité au début du mois de septembre, comme annoncé lors de la conférence de presse de nomination de Zinédine Zidane, le 28 juillet dernier. Sa composition définitive intégrera notamment un officier de liaison, qui sera désigné dans le cadre de la convention de mise à disposition entre la FFF et le ministère de l’Intérieur», communique la FFF ce jeudi matin.
Dans ce staff, on retrouve quelques têtes bien connues comme celle de Fabien Barthez, entraîneur des gardiens qui succède à Franck Raviot. Adjoint de Zidane durant sa période au Real Madrid, David Bettoni retrouve son poste et prend la suite de Guy Stéphan. Pressenti lui aussi et fidèle parmi les fidèles du sélectionneur, Hamidou Msaidie est de la partie comme autre adjoint. Grégory Dupont (conseiller stratégie et performance), Stéphane Plancque (observateur) sont là. Le staff vidéo est constitué de Farid Tabet et de Clément Ybert.
La composition complète du staff des Bleus :
Zinédine Zidane (sélectionneur)
Staff Technique
David Bettoni (entraîneur adjoint)
Hamidou Msaidie (Assistant coach)
Fabien Barthez (entraineur des gardiens)
Grégory Dupont (conseiller stratégie et performance)
Stéphane Plancque (observateur)
Farid Tabet (assistant coach analyste data vidéo)
Clément Ybert (analyste vidéo adjoint)
Staff médical :
Hervé Collado (Médecin)
Maxime Matton (kinésithérapeute)
Paul Olive (kinésithérapeute)
Nagib Remita (kinésithérapeute)
Pierre-Yves Froideval (kinésithérapeute)
Philippe Boixel (osthéopathe)
Marc Retali (pédicure podologue)
Staff support
Laurent Georges (team manager)
Mohamed Sanhadji (logistique sécurité)
Mustapha Khalef (agent de sécurité)
Kamel Lahlouh (intendant)
Bastien Geray (Intendant adjoint)
Guillaume Bigot (JRI)
Antonio Mesa (JRI)
Roberto Falvo (chef cuisinier)
On connaît trop bien l’histoire. Inutile de ressasser le passé. C’est désormais vers l’avenir qu’il faut se tourner. Le successeur de Didier Deschamps a déjà donné sa première conférence de presse. Il ne devrait pas y avoir de grands bouleversements dans sa première liste. Le groupe en place est en pleine maturité et fonctionne bien dans l’ensemble, le parcours des Bleus lors de la dernière Coupe du Monde l’a plutôt prouvé. C’est en interne que les choses vont bouger. Comme annoncé, le staff technique va considérablement se renforcer avec pas moins de 23 personnes présentes.
Barthez comme seul champion du monde 98
«La Fédération Française de Football officialise aujourd’hui le staff de l’équipe de France, nommé par son Président, Philippe Diallo, sur la proposition du nouveau sélectionneur, Zinédine Zidane. Le staff de l’équipe de France sera complété et présenté dans sa totalité au début du mois de septembre, comme annoncé lors de la conférence de presse de nomination de Zinédine Zidane, le 28 juillet dernier. Sa composition définitive intégrera notamment un officier de liaison, qui sera désigné dans le cadre de la convention de mise à disposition entre la FFF et le ministère de l’Intérieur», communique la FFF ce jeudi matin.
Dans ce staff, on retrouve quelques têtes bien connues comme celle de Fabien Barthez, entraîneur des gardiens qui succède à Franck Raviot. Adjoint de Zidane durant sa période au Real Madrid, David Bettoni retrouve son poste et prend la suite de Guy Stéphan. Pressenti lui aussi et fidèle parmi les fidèles du sélectionneur, Hamidou Msaidie est de la partie comme autre adjoint. Grégory Dupont (conseiller stratégie et performance), Stéphane Plancque (observateur) sont là. Le staff vidéo est constitué de Farid Tabet et de Clément Ybert.
La composition complète du staff des Bleus :
Zinédine Zidane (sélectionneur)
Staff Technique
David Bettoni (entraîneur adjoint)
Hamidou Msaidie (Assistant coach)
Fabien Barthez (entraineur des gardiens)
Grégory Dupont (conseiller stratégie et performance)
Stéphane Plancque (observateur)
Farid Tabet (assistant coach analyste data vidéo)
Clément Ybert (analyste vidéo adjoint)
Staff médical :
Hervé Collado (Médecin)
Maxime Matton (kinésithérapeute)
Paul Olive (kinésithérapeute)
Nagib Remita (kinésithérapeute)
Pierre-Yves Froideval (kinésithérapeute)
Philippe Boixel (osthéopathe)
Marc Retali (pédicure podologue)
Staff support
Laurent Georges (team manager)
Mohamed Sanhadji (logistique sécurité)
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