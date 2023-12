Thiès : le jeune marabout A. M. Fall risque la perpétuité pour le meurtre de sa copine de 15 ans

Le verdict se profile à l'horizon pour Serigne Cheikh Assane Modou Fall, le présumé meurtrier de Khady Diouf, une jeune fille de 15 ans, enceinte au moment des faits tragiques qui se sont déroulés dans la soirée du samedi 14 au dimanche 15 mars 2020. Jugé devant la Chambre criminelle de Thiès, le procureur a requis la peine de perpétuité contre le mis en cause âgé de 24 ans au moment du drame et aujourd'hui 28 ans.



Selon Le Quotidien qui relate l'affaire, des éléments troublants et des rebondissements, mettant en lumière les circonstances atroces du crime ont émergé L'autopsie pratiquée à l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar a révélé que la victime est décédée des suites « d'un traumatisme du cou avec luxation du rachis cervical C1-C2 et hémorragie interne ». Cependant, une controverse a éclaté quant à la supposée grossesse de la jeune fille, contradiction entre les conclusions médico-légales et les affirmations du père de la victime.



Le jour fatidique, le corps sans vie de Khady Diouf a été retrouvé à Keur Saïb Ndoye, un village limitrophe du quartier Médina Fall à Thiès, sans aucune blessure apparente, mais recouvert de sable sur certaines parties du corps. Les enquêtes ont pointé vers Serigne Cheikh Assane Modou Fall, qui a avoué avoir étranglé la victime. Interrogé par les enquêteurs il a dépeint une relation entachée de trahison.



À la barre, le mis en cause a admis sa culpabilité, justifiant ses actes par l'annonce de la prétendue grossesse de la jeune Khady Diouf. Un test de grossesse demandé par le prévenu s'est soldé par des révélations bouleversantes, menant à une dispute fatale.



« Quand je lui ai demandé à nouveau l’auteur de sa grossesse, elle m’a dit que c’était son oncle. Je me suis senti trahi parce que je voulais l’épouser, c’est pourquoi je l’ai étranglée à mort.» Aussi de préciser : « C’est lorsque je l’ai étranglée qu’elle m’a dit la vérité. Je l’ai étranglée encore plus fort et elle m’a mordu au bras. J’ai ensuite pris le cordon de mon pantalon bouffant, l’ai mis autour de son cou puis tiré. Par la suite, j’ai décidé de la mettre dans la malle du véhicule. Je l’ai abandonnée dans un endroit éclairé pour qu’elle soit facilement retrouvée.»



Ce soir-là, le corps sans vie de Khady Diouf sera retrouvé par des passants avant que l’enquête du Commissariat central de Thiès n’aboutisse à l’arrestation du jeune marabout.



Le procureur a requis la perpétuité contre le jeune marabout A. M. Fall, présumé meurtrier de sa copine de 15 ans, Kh. Diouf.