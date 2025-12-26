Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Thiès : le préfet «interdit les courses et les rodéos des Jakartaman et autres motocyclistes»
Le préfet du département de Thiès (est, 70km de Dakar), Mame Less Cabou, a «interdit» ce vendredi «les courses et les rodéos des Jakartaman et autres motocyclistes» sur son territoire. Dans un communiqué, il justifie cette mesure par «des raisons de sécurité publique».

Il a par ailleurs prévenu que «tout contrevenant sera puni conformément à la loi pénale».  
Charles KOSSONOU

Vendredi 26 Décembre 2025 - 15:47


