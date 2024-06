Thiès : les agents de l’UDE réclament 4 mois de salaires à Diop SY

Les travailleurs de la société Urbaine Entreprise (UDE) de Thiès de Diop Sy sont montés au créneau ce mercredi pour dénoncer des arriérés de salaire de 4 mois.



Ces agents, constitués en majorité de chauffeurs et de mécaniciens, interpellent le maire de Tivaouane et propriétaire de la boîte Diop SY afin de rentrer dans leurs fonds en cette période de préparatifs pour la Tabaski.



Selon leur porte-parole, « les agents vivent dans des conditions misérables dans cette entreprise avec des salaires en retard », qui a révélé que « dans cette entreprise, il n’y a ni assurance ni augmentation de salaire. Les salaires varient entre 100.000 F CFA et 125.000 F CFA. C’est vraiment désolant. Nous interpellons les autorités qui ont promis la rupture. Notre directeur n’est pas prêt pour nous payer. Nous demandons au maire de Tivaouane responsable de cette entreprise de soulager les pères de famille. Nous sommes dans l’inquiétude totale ».