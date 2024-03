Thiès : menace de spoliation foncière sur la devanture du CEDAF

Des membres du conseil de quartier Thiapong, dont l'ancienne députée Hélène Tine et le Pr. El Hadj Mounirou Ndiaye de l'Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès, ont alerté face à ce qu'ils qualifient de « vandalisme foncier » sur la devanture du Centre Départemental d'Assistance et de Formation pour la Femme (CEDAF ) à Thiès. Ces espaces, jadis dédiés à la production et à l'apprentissage des femmes de la région, risquent de disparaître sous des projets immobiliers.



Selon les plaignants, le premier lotissement de Thiapong avait transformé cet espace en un lieu de production et d'apprentissage essentiel pour les femmes de la région. Ils dénoncent vigoureusement la tentative de construction d'immeubles qui, selon eux, obstruerait la vue du CEDAF et créerait des problèmes de sécurité.



Hélène Tine, porte-parole du conseil de quartier, a lancé un appel pressant au gouverneur de Thiès, au préfet, au sous-préfet de Thiès-Nord, ainsi qu'à la ministre de la Femme, Fatou Diané, et au président de la République pour intervenir et sauver le CEDAF de la spoliation foncière.



Face à l'urgence de la situation, Hélène Tine a annoncé une stratégie de lutte qui pourrait inclure des marches quotidiennes jusqu'à la préfecture, à la gouvernance, et au service des impôts et des domaines si nécessaire. Le président de la commission domaniale à la mairie Thiès-Nord, Bassirou Sow, a évoqué le vandalisme apparent des espaces verts dans toute la zone nord par des autorités politiques, étatiques et religieuses.



Selon Rewmi Quotidien, les résidents de Thiapong accusent principalement l'agent immobilier et promoteur Sope Naby, ainsi qu'une personne affirmant être propriétaire d'un terrain, d'essayer de déloger les groupements de femmes. Les organisations féminines et le conseil du quartier Thiapong ont rejeté le morcellement des terrains devant le CEDAF, insistant sur le caractère public et essentiel de cet espace pour les femmes de Thiès.



La situation est qualifiée d'inquiétante, et la mobilisation a été appelé pour sauver le CEDAF de la spoliation foncière qui prend de l'ampleur à Thiès.