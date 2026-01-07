Thiès : polémique autour de la réhabilitation de la fresque murale de Papa Ibra Tall

La fresque murale de Papa Ibra Tall, située à la Place de France à Thiès (70 km de Dakar), fait actuellement l’objet d’une opération de réhabilitation initiée par le maire de la ville, Dr Babacar Diop. Cette initiative a suscité des réactions, notamment parmi certains journalistes qui ont exprimé leur désapprobation.



Mbaye Sarr Diakhaté, correspondant du journal Le Soleil à Thiès, a rendu publique cette information. « Il y a deux jours, en rentrant chez moi, j’ai vu qu’on avait mis une clôture autour de la fresque. C’est alors que j’ai interpellé un conseiller municipal sur la démolition de la fresque, il m'a dit que ce n'était pas possible. Puis, je suis allé sur place pour vérifier et j’ai pris cette vidéo que j’ai postée sur les réseaux. Ça a fait le tour, les gens l'ont reprise », a-t-il expliqué.



D’après lui, les réactions suscitées par sa vidéo l’ont satisfait, notamment celles du ministre de la Culture, Amadou Ba, et du maire de Thiès, Dr Babacar Diop.





Le ministre Amadou Ba a qualifié cet acte du maire comme « une atteinte à l’intégrité du patrimoine artistique et à l’héritage laissé par l'un des plus célèbres artistes sénégalais ». Mbaye Sarr Diakhaté a ajouté : « Le mal est fait, mais il y a une possibilité de le reconstituer plus ou moins à l’identique ».



Pour sa part, Alassane Cissé, journaliste culturel et directeur de publication du mensuel Patrimoine, estime que le maire devait plutôt « restaurer » la fresque au lieu de le réhabiliter. « Il existe des restaurateurs au Sénégal », a-t-il dit.



« Ils ne peuvent pas détruire l'œuvre de leur père »



Dans son communiqué, Dr Babacar Diop a souligné que cette opération a été conduite par les Manufactures sénégalaises des Arts décoratifs (Msad) de Thiès. Ce que Mbaye Sarr Diakhaté a réfuté, car selon lui, « il sait que les manufactures du produit n'ont pas été impliquées, car ils ne peuvent pas détruire l'œuvre de leur père ». « Ça serait un parricide pour les manufactures s’ils le faisaient », a-t-il tonné.



À l’en croire Alassane Cissé, cette déclaration du maire le laisse perplexe, car les Manufactures sénégalaises des Arts décoratifs (Msad) de Thiès sont sous la tutelle du ministre de la Culture, alors que ce dernier manifesté sa « vive indignation » concernant la démolition de la fresque.



Toutefois, le journaliste du soleil n’a pas manqué de pointer du doigt le maire, car d’après lui, « il a mal agi ». « Les motivations de Dr Diop ont pollué la bonne intention. Il a mal agi », a-t-il soutenu.



Dans cette même lancée, Alassane Cissé a déclaré que cette fresque de Pape Ibra Tall ne devait être détruite sous aucun prétexte. « La démolition de cette fresque murale nuira à l'histoire et à la mémoire de Thiès ». Car d’après lui, l’auteur de cette œuvre a été le directeur des Manufactures sénégalaises des Arts décoratifs (Msad) de Thiès, qui a été inauguré le 4 décembre 1966 par l’ancien Président du Sénégal Léopold Sédar Senghor et celui du Mali Modibo Keita.





D’après ces journalistes, la procédure pour classer cette fresque murale comme bâtiment était en cours.

