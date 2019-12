Thiès : un homme arrêté avec 100 millions de FCFA de faux billets

Les éléments du commissariat urbain de Thiès ont interpellé un faussaire qui traînait un sac à dos contenant 100 millions de Fcfa en faux billets. Marié et père de plusieurs enfants, le mis en cause, M. Dieng, âgé de 42 ans et domicilié à Dakar, blanchissait son argent dans la cité du rail.



Informé des actes délictueux, le commissaire Diagne a mis en branle une stratégie gagnante, pour procéder à l'arrestation du sieur Dieng, rapporte L'Observateur. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 17 au 18 décembre.