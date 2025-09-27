Thiès : un individu arrêté pour chantage, diffusion de vidéos intimes et retrait frauduleux d’argent

Le Poste de Police de Nguinth, à Thiès, a interpellé un individu pour des faits de « collecte et diffusion de données à caractère pornographique, chantage, accès et retrait frauduleux d’argent via l’application Wave », a annoncé la Police nationale.



Selon la même source, le mis en cause s’est présenté spontanément au service, déclarant avoir filmé, depuis son salon, deux individus de sexe masculin en plein acte sexuel. Après les avoir sommés de quitter les lieux, une altercation s’en est suivie, à l’issue de laquelle les concernés ont quitté les lieux.



Toutefois, à la suite des investigations menées, il a été établi que le mis en cause, reconnaissant l’un des individus impliqués, a contacté des proches de ce dernier pour leur réclamer de l’argent, sous la menace de diffuser les vidéos obscènes en sa possession.



La Police nationale précise qu’il est même allé jusqu’à partager ces images avec d’autres personnes.



L’homme a également accédé frauduleusement au compte Wave de la victime, où il a effectué un retrait d’argent, informe la Police.



Le mis en cause a été déféré devant le parquet, et l’enquête se poursuit.