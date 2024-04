Thiés : un jakartaman disparu depuis trois (3) semaines retrouvé mort

Un drame a secoué la ville de Thiès (70 kilomètres de Dakar). A. Diallo, conducteur de moto Jakarta, âgé de 25 ans et résidant au quartier Thialy de ladite localité, avait mystérieusement disparu le 23 mars dernier. Alors que ses proches et sa famille redoutaient le pire après trois (3) semaines de disparition, le jeune homme a été retrouvé mort.



Son absence avait déclenché une battue spontanée de la part de ses proches, qui avaient tout tenté pour le retrouver, envisageant même la possibilité qu'il ait tenté un voyage clandestin pour émigrer en Espagne par la mer.



Cependant, la triste nouvelle est finalement tombée le vendredi 12 avril : le corps sans vie d'A. Diallo a été retrouvé sur le bord de la route menant de Thiès à Mont-Roland. La découverte macabre a été faite par des passants, confrontés à l'état avancé de décomposition du corps, informe L'Observateur.



Alertées, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie se sont rendus sur place. Le degré de décomposition avancée du corps a rendu impossible son transport vers une morgue, et l'autorité compétente a donc ordonné son inhumation sur les lieux mêmes de la découverte. Les circonstances entourant la mort d'A. Diallo laissent penser à une agression physique.



À en croire le journal, les conducteurs de motos Jakarta sont souvent la cible de ces attaques, certains se soldent par des vols, des agressions violentes, voire des meurtres. Le père de la victime a révélé que la moto de son fils était toujours introuvable, mais que les enquêteurs ont découvert la clé du véhicule dans l'une de ses poches.