Thiès : une Belge de 80 ans tuée et enterrée dans un champ, son mari sénégalais de 47 ans, arrêté

Portée disparue il y a plus de 15 jours, la Belge José Christian, âgée de 80 ans, a été retrouvée morte et enterrée dans un champ à quelques mètres de l'autoroute à péage Dakar-Mbour, sur la route de Tassette.



Sur instruction du procureur de la République, le corps sans vie de la défunte a été exhumé pour autopsie. Son mari sénégalais, âgé de 47 ans, est le principal suspect. Maçon de profession, Alassane Sarr a été aussitôt arrêté à l'annonce de la disparition de son épouse.



Uni par les liens du mariage depuis 9 ans, le couple qui vivait au quartier Thiès-None, battait de l’aile depuis un certain temps. La cause, la victime qui cohabitait avec sa coépouse, avait décidé de céder son héritage à une personne outre que son mari.



Selon des informations, ce dernier, qui n’était pas d’accord avec cette décision, avait confisqué plusieurs biens appartenant à sa défunte femme.



Interpellé après la disparition mystérieuse de sa femme, Alassane a fini par craquer. Selon L’Observateur, d’après l’accusation, l’époux a montré aux enquêteurs l’endroit où il avait enterré son épouse Belge. cette dernière s’était convertie en l’islam avant d’adopter le nom de Aminata.