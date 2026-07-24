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Grand Oral ONU : Macky Sall insiste sur l'impératif d'équité et de protection des droits des femmes



Grand Oral ONU : Macky Sall insiste sur l'impératif d'équité et de protection des droits des femmes
Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal et candidat au poste de Secrétaire général des Nations Unies, a décliné une vision stratégique offensive lors de son Grand Oral devant l'assemblée des États membres. Confronté à la question cruciale de la menace principale qui pèse sur les citoyens du monde en écho au préambule fondateur « Nous, les peuples des Nations Unies », l’ancien chef d'État a opéré un cadrage clair. Il a indiqué que « la survie de l'institution passe par un retour pragmatique à ses missions fondamentales et par une prise en compte immédiate des urgences démographiques ».
 
Pour redonner toute sa légitimité à l'organisation internationale, l'ancien dirigeant sénégalais affirme qu'il faut d'abord recentrer l'action onusienne sur ses piliers historiques. « Pour représenter dignement les peuples et répondre à la promesse de la Charte, nous devons revenir aux fondamentaux de l'organisation, la paix, la sécurité, le développement et les droits humains », a-t-il soutenu.
 
Macky Sall a aussitôt corrélé cette exigence doctrinale à la réalité du continent et de la planète, en identifiant le défi de la jeunesse comme le véritable test de crédibilité du multilatéralisme moderne... « Agir efficacement sur ces leviers permet de donner une réponse appropriée à la jeunesse du monde. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a près de 4 milliards de jeunes pour lesquels il faut trouver une éducation, une formation et un emploi ».
 
Poursuivant son analyse des priorités sociales et institutionnelles, le candidat a insisté sur l'impératif d'équité et de protection des droits des femmes comme moteur de transformation globale... « Il faut surtout défendre les femmes dans leurs droits, les jeunes filles dans leur éducation et dans leur statut. »
 
Affichant une ambition politique nette pour le mandat à venir, Macky Sall a conclu son intervention en traçant une feuille de route quinquennale axée sur la remobilisation de la communauté internationale. « Travailler de concert avec l'ensemble des États membres autour de ces priorités doit permettre, à l'issue des prochaines 5 années, de voir que l'ONU est revenue au centre du jeu mondial dans le cadre d'un multilatéralisme rénové au service de l'ensemble des États membres», a –t-il lancé.
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Vendredi 24 Juillet 2026 - 01:05


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