Litige de la CAN 2025 : le TAS confirme que l’audience entre le Maroc et le Sénégal se tiendra le 08 octobre

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a confirmé, ce vendredi 24 juillet, que l’audience portant sur le litige du trophée de la CAN 2025 opposant le Maroc au Sénégal se tiendra le 08 octobre, au siège de l’Institution, à Lausanne (Suisse).



Enregistré par le TAS le 25 mars 2026, l’appel de la Fédération sénégalaise de football (FSF) demande l’annulation d’une décision prise par la Confédération africaine de football (CAF) déclarant que l’équipe nationale du Sénégal a perdu la finale de la CAN 2025 par forfait et attribuant la victoire à l’équipe nationale du Maroc sur le score de 3-0. L’appel demande au TAS de déclarer la FSF vainqueur de la CAN 2025.



Depuis que le Sénégal a interjeté appel, toujours selon le communiqué du TAS, les parties «ne se sont pas mises d’accord pour mettre en œuvre une procédure accélérée», la procédure suivant donc le calendrier habituel prévu par les règles. Par ailleurs, l’audience se tiendra à huis clos, à la demande des protagonistes.



«À l’issue de l’audience, la Formation Arbitrale entamera ses délibérations. À ce stade, le TAS n’est pas en mesure d’indiquer quand une décision sera rendue, mais celle-ci ne sera pas prononcée le jour même de l’audience», a conclu la note.



Pour rappel, sur le terrain, en janvier 2025, le Sénégal a battu le Maroc lors de la finale de la CAN, lors des prolongations (1-0). Cependant, le Maroc reproche au Sénégal d'avoir violé le règlement de la CAF en abandonnant le terrain pendant environ 15 minutes pour contester contre un penalty, qui a finalement été raté par Brahim Diaz. Selon le royaume chérifien, ce retrait enfreint les articles 82 et 84, qui prévoient une défaite par forfait en cas de refus de jouer, une situation aggravée par des jets de projectiles et des tentatives d'envahissement de terrain par les supporters sénégalais.