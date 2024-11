Tivaouane : Amadou Ba tire sur les transhumants et appelle à renvoyer le régime actuel vers l'opposition

La tête de liste de la coalition Jam Ak Jariñ, Amadou Ba, était jeudi, à Tivaouane, dans la région de Thiès (70 kilomètres de Dakar), dans le cadre de sa campagne électorale. L'ancien Premier ministre sous le régime de Macky Sall a profité de l'occasion pour donner sa position sur la vague de transhumance d'anciens ministres et directeurs généraux vers Pastef. Selon lui, "même si la démocratie le permet, ceux qui le faisaient attendaient vers la fin du régime".



"Pour les transhumants, la démocratie le permet mais ceux qui le faisaient attendaient vers la fin du régime. Mais un régime qui n'a fait que sept mois, tous se ruent vers lui, ceux qui les combattaient, ceux qui les critiquaient, et ils les acceptent juste pour avoir la majorité. La raison pour laquelle ils les acceptent c'est parce qu'ils sont incompétents, incapables. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir le rectifier le 17novembre", a déclaré Amadou Ba.



Qui est revenu sur la déclaration de Ousmane Sonko qui, lorsqu'il était dans l'opposition, avait soutenu que la majorité à l'Assemble nationale devait revenir à l'opposition. "S'il y a une chose dont je suis d'accord avec Ousmane Sonko c'est quand il avait dit qu'il faut donner l'Assemblée nationale à l'opposition. Ces 7 mois qu'ils ont fait au pouvoir se sont convertis en 7 années de souffrance pour les Sénégalais. Tout ce qu'ils font c'est parlé, parler et cette posture c'est pour les opposants. On doit les renvoyer à l'opposition. Les populations sont fatigués et regrettent leur choix parce que parler n'a jamais donné du travail, ni à manger...", a-t-il soutenu.



S'adressant à la population de Tivaouane, Amadou Ba se dit confiant d'une victoire :" Je suis certain que à Tivaouane, l'inter-coalition qui regroupe Jam Ak Jariñ, Samm Sa Kaddu et Takku Wallu célébrera la victoire le 17novembre dès 12 heures"., a-t-conclu.