Tivaouane: Macky Sall exprime sa gratitude au Khalife des Tidianes pour l'obtention de son second mandat

Le président de la République Macky Sall s'est rendu ce lundi 4 novembre 2019 à la cité religieuse Tivaouane. Après avoir effectué son « ziara » auprès du khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, le chef de l’Etat a saisi cette occasion pour exprimer toute sa gratitude au khalife qui l'a soutenu pour l'obtention de son second mandat.



«Je dois profondément vous (khalife) remercier, remercier votre la famille et Tivaouane également. Car, lors de la dernière présidentielle, j’étais là pour solliciter vos prières pour un second mandat. Je vous remercie pour votre soutien qui a aboutit à ma victoire », a-t-il indiqué, avant de faire savoir à l’assistance que sa relation avec khalife ne date pas d’aujourd’hui, même si certains ont voulu le mettre en mal avec les familles religieuses.



« Le khalife m’a soutenu durant les périodes de braise. Il y avait même une période où on m’accusait d’avoir de l’indifférence pour les familles religieux. Mais depuis que suis à la tête du pays, 7 ans, je n'ai jamais eu de problèmes avec les chefs religieux. Et durant cette période, c’est lui qui a pris ma défense.»



Et pour ce qui est des préparatifs de la 117e édition du Gamou qui célèbre la naissance du Prophète Mouhamad (PSL), le chef de l'Etat s'est engagé à ce que tout soit bien fait pour le bon déroulement de l'événement.