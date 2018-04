Togo: l'opposition manifeste, JP Favre dénonce une tentative d'assassinat

Au Togo, 25 blessés à Lomé et 5 arrestations dans tout le pays, c'est le bilan que fait l'opposition à l'issue d'une nouvelle journée de manifestations mercredi 11 avril. Bien que les autorités aient interdit les regroupements, des centaines de Togolais sont descendus dans les rues. Des rassemblements qui ont été dispersés avec violence. L'appel à la mobilisation pour ce jeudi et samedi est maintenu alors que le dialogue politique est suspendu.



Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition n'entend pas plaisanter avec ce qui s'est passé. « Ce à quoi on a assisté aujourd’hui, c’est à une tentative d’assassinat et je ne veux pas blaguer avec ça ».



Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, juriste et secrétaire générale de la CDPA, la Convention démocratique des peuples africains, est plus explicite: il faut qu'on connaisse les donneurs d'ordre. « Cette fois-ci la coalition portera plainte contre X », pour faire la lumière sur cette affaire.



Les localités de Tchamba, Bafilo, Kparatao, Anié Kpalimé et Lomé ont répondu à l'appel de l'opposition qui compte poursuivre son programme de manifestation ce jeudi. Le ministre de la Sécurité appelle au calme.