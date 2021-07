Tokyo 2020 : 9 athlètes sénégalais vont participer à ces Jeux Olympiques

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 débutent ce 23 juillet 2021, après un report d'un an en 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19. « Les meilleurs athlètes venant des quatre coins du monde, dont 9 athlètes sénégalais, se réunissent dans la capitale japonaise. Les épreuves des Jeux Olympiques se dérouleront jusqu'au 8 août, suivies par les Jeux Paralympiques du 24 août au 5 septembre 2021 », lit-on dans un communiqué de l’ambassade du Japon au Sénégal.



Selon le document, ces Jeux seront le premier grand évènement sportif d'ampleur internationale depuis le début de la pandémie de la COVID-19. « Le gouvernement du Japon ainsi que le CIO ne ménageront aucun effort afin de réaliser les Jeux dans un environnement qui respecte toutes les mesures sanitaires et de sécurité, et dans lequel les athlètes peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes », précise le communiqué.



A travers l'organisation de ce grand évènement sportif en cette période incertaine, le Japon souhaite envoyer un message fort au monde : « Nous pouvons surmonter ensemble cette situation difficile, par la solidarité internationale et par les efforts et le savoir-faire de l'être humain », poursuit le communiqué.



Il souhaite également que "la force du sport" qui « transcende toutes les barrières idéologiques, de langue ou de race, puisse nous unir et nous donner espoir en un monde meilleur que nous pouvons construire ensemble », ajoute le document.



Les « TOKYO 2020 » seront également une occasion de « montrer le nouveau visage du Japon après le grand séisme et le Tsunami survenus en mars 2011, qui ont causé beaucoup de dégâts dans la région du Nord-est du pays », conclut le communiqué.