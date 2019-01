Tottenham : un mercato relancé après la blessure d’Harry Kane ?

C’est un sacré coup dur pour Tottenham. Il y a deux jours, la mauvaise nouvelle tombait : Harry Kane allait être absent jusqu’à fin mars suite à sa blessure à la cheville survenue contre Manchester United le week-end dernier. Le co-meilleur buteur de Premier League (14 réalisations) est le talisman des Spurs, l’homme qui leur fait croire à la possibilité d’un titre de champion d’Angleterre malgré l’absence de recrutement lors de la dernière intersaison. Dès lors, son absence est évidemment lourde de conséquences tant il porte son équipe sur ses épaules.

Que doit faire Tottenham ? « Il ne doit pas céder à la panique sur le mercato », écrit le Daily Telegraph, qui n’imagine pas les Spurs faire n’importe quoi. Cependant, le journal anglais dévoile des pistes explorées par la direction du club londonien. Avec en premier lieu, et cela a de quoi surprendre, le nom de Divock Origi ! L’attaquant belge ne joue quasiment jamais avec Liverpool, où il est revenu l’été dernier après son prêt à Wolfsbourg. Âgé de 23 ans, il possède le profil recherché, à savoir celui d’une doublure. Fernando Llorente contraint de rester ? Le Daily Telegraph cite aussi Jay Rodriguez, 29 ans, auteur d’une très bonne saison avec West Bromwich Albion et que Pochettino connaît bien pour l’avoir entraîné durant deux saisons à Southampton. Ou encore Jarrod Bowen, jeune attaquant de 22 ans qui évolue à Hull City en Championship (13 buts en 26 matches). Mais ce serait oublier que les Spurs comptent déjà une doublure dans leurs rangs en la personne de Fernando Llorente. Malheureusement, l’attaquant espagnol de 33 ans espérait changer d’air en janvier, et pourquoi pas revenir dans son club formateur, l’Athletic Bilbao.

Tottenham, qui ne semblait initialement pas s’y opposer, pourrait finalement le conserver jusqu’à la fin de son contrat (en juin prochain) plutôt que de le laisser filer et devoir recruter une nouvelle doublure. Car c’est l’autre point délicat pour les dirigeants londoniens : il est difficile de recruter un attaquant qui sera conscient qu’une fois l’intérim terminé, c’est bien le banc de touche qui l’attendra, au regard du statut d’indéboulonnable logiquement acquis par Harry Kane...