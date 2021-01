Tottenham valide le départ de Dele Alli pour le PSG

Lancé lors du mercato estival, le dossier Dele Alli au PSG trouvera peut-être une issue cet hiver. En tout cas, c’est un dossier qui devrait durer jusqu’aux dernières heures du mercato.



Selon les informations de RMC Sport, le club parisien ne lâche toujours pas l’espoir de faire signer l’Anglais de Tottenham avant la clôture de la fenêtre actuelle le 1er février à minuit. Et pour la première fois depuis plusieurs jours, les Spurs ont fait un pas vers le champion de France en titre.



Alli a convaincu Lévy

Opposé à son départ en octobre dernier, Daniel Lévy s’est longtemps montré inflexible au sujet de l’international anglais aux 37 sélections. Soucieux de le conserver malgré l’approche parisienne, le président de Tottenham finalement ne se montre plus aussi réticent à un accord que par le passé. Les désirs du milieu offensif de 24 ans ont fini par faire avancer sa pensée.



Soucieux de se relancer après un début de saison très compliqué, Dele Alli n’a effectué que douze apparitions toutes compétitions confondues sous les ordres de José Mourinho. Pour un bilan de deux buts et deux passes décisives. A Paris, l’Anglais retrouverait Mauricio Pochettino, le technicien responsable de sa signature à Tottenham en 2015.



RMC Sport