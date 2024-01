Touba: 1 250 opérations gratuites de la cataracte réalisées dans un camp de chirurgie

L'ONG Direct Aid Society, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, a mené avec succès un camp de chirurgie gratuite à l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, aboutissant à 1 250 opérations de la cataracte. La cheffe du service Ophtalmologie de l'hôpital, Dieynaba Bâ, a salué le bon déroulement de cette initiative qui a duré cinq (5) jours.



Lors de la dernière journée du camp, Mme Bâ a souligné que « bien que les 1 250 interventions représentent une réalisation significative, elles ne répondent qu'à une fraction des besoins existants dans la région ». Elle a précisé que « la plupart des patients sont économiquement défavorisés et n'ont pas facilement accès aux hôpitaux et aux soins, choisissant souvent de ne pas se faire soigner ».



D’après L’Observateur, ce camp de chirurgie gratuite a ainsi contribué à soulager un nombre important de personnes souffrant de la cataracte. Mais il met également en évidence la nécessité continue d'initiatives de ce type dans des régions où l'accès aux soins de santé reste un défi pour de nombreux résidents.