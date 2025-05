Touba – Fête du Travail : les boulangers réclament une réforme du secteur pour de meilleures conditions de travail

Ce jeudi 1er mai, à l’occasion de la Journée du Travail, l’Association des travailleurs de boulangerie de Touba a saisi l’opportunité pour lancer un appel pressant en faveur d’une réforme du secteur. L’objectif est d'améliorer les conditions de travail des employés et garantir un service de qualité aux consommateurs.



« Nous lançons un appel fort aux autorités pour une réforme en profondeur du secteur. Nous voulons des boulangeries de référence, respectueuses des droits des travailleurs et des conditions humaines », a déclaré Mouhamed Niang, secrétaire général du syndicat des boulangers de Touba, lors de la remise des cahiers de doléances au sous-préfet de Ndame.



Selon lui, cité par l’APS, de nombreux employés du secteur exercent sans contrat de travail ni déclaration à la Caisse de sécurité sociale. « Ces pratiques, contraires à la législation en vigueur, constituent une injustice qu’il faut corriger immédiatement », a-t-il martelé.



Mouhamed Niang a interpellé les ministres du Travail et de l’Industrie, les exhortant à prendre des mesures concrètes pour encadrer le secteur de la boulangerie et améliorer les conditions de travail des ouvriers.



