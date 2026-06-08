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Touba : Libération du militant de PASTEF interpellé après avoir rompu le protocole présidentiel



Touba : Libération du militant de PASTEF interpellé après avoir rompu le protocole présidentiel

Interpellé ce samedi lors de la visite officielle du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye chez le khalife général des mourides à Touba, le militant de PASTEF Abdou Sylla a finalement été remis en liberté ce dimanche. Cet ancien détenu politique a pu quitter les locaux du commissariat spécial de Touba après y avoir passé la nuit pour les nécessités de l'enquête, mettant un terme rapide à un incident qui a bousculé le protocole présidentiel.

 

La veille, Abdou Sylla avait rompu la sécurité au domicile de Serigne Mountakha Mbacké pour aborder de vive voix le chef de l'État à son arrivée, tentant de l'alerter directement sur ses problèmes de santé et sa situation d'ex-prisonnier. Immédiatement immobilisé par la garde présidentielle puis remis à la police sur instruction officielle, sa libération moins de 24 heures après les faits désamorce une situation sensible, alors que de nombreux anciens détenus du mouvement cherchent à attirer l'attention des nouvelles autorités.

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Lundi 8 Juin 2026 - 00:20


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