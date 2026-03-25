Touba: Serigne Mountakha Mbacké exhorte les Baye Fall à appuyer les opérations de déguerpissement

La municipalité de Touba (centre) a prévu une opération de déguerpissement à partir du 31 mars 2026, dans les grandes artères du marché Ocass de la ville. Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a exhorté, mardi 24 mars, la communauté des Baye Fall à appuyer cette initiative municipale, au nom du khalife des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, dont il est le porte-parole.



En présence du maire de Touba, Abdou Lahad Ka, et de représentants du khalife, le porte-parole a rappelé que Touba relève de l’autorité spirituelle de Cheikh Ahmadou Bamba, soulignant que les directives du khalife doivent être respectées par tous. D'après lui, cette action contribuerait à améliorer les conditions de vie des populations, ainsi que la prévention des dangers, en particulier les incendies récurrents dans les marchés.



Les abords de la Grande Mosquée de Touba sont également concernés par cette opération. Le porte-parole du khalife général des mourides a ainsi demandé aux occupants des devantures des résidences des fils de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké de libérer les espaces.



D’après l’Agence de Presse Sénégalaise, le maire Abdou Lahad Ka avait auparavant fixé au 31 mars le délai accordé aux commerçants installés sur les voies publiques pour quitter les lieux.