Touba : Serigne Mountakha renouvelle sa confiance aux Baay Fall et renforce leur mission

Les interventions des Baay Fall visant à faire respecter les directives du Khalife à Touba ont suscité des controverses, certaines dénonçant des excès dans leurs actions. Toutefois, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a réitéré sa confiance lors d'une audience, tout en les exhortant à poursuivre leur mission avec discipline et sagesse.



« Le ndigël relatif à la protection et à la préservation de la sacralité des biens de la Ville sainte de Touba demeure intacts et doit même être renforcé. Veillez à accomplir cette mission avec discipline, compréhension et un sens élevé du devoir, quelles que soient les circonstances », a déclaré le Khalife.



Il a exprimé sa gratitude envers les Baay Fall pour leurs efforts : « Je vous remercie pour les sacrifices que vous consentez pour protéger cette cité. Soyez assurés de mon soutien dans cette tâche confiée par Serigne Touba. Le ndigël qui vous a été donné reste en vigueur et est même consolidé », a affirmé le Patriarche de Darou Minam.



Serigne Mountakha a toutefois prodigué des conseils pour une meilleure exécution de leur mission. « Agissez avec intelligence et associez à cette intelligence de la politesse et de la finesse. Si des produits interdits sont trouvés, récupérez-les et incinérez-les. Si des comportements déplacés sont constatés, corrigez les individus en leur prodiguant des conseils moraux et en expliquant pourquoi leurs actes sont répréhensibles. C'est uniquement de cette manière que votre mission pourra être pleinement réussie », a-t-il conseillé.