Touba : à Darou Rahmane un “talibé” perd la vie dans le bassin de rétention

Le corps d’un enfant mort noyé a été retrouvé ce jeudi dans le bassin de rétention des eaux pluviales de Darou Rahmane, à Touba, rapporte l’APS de témoins.

D’après l’APS, le corps sans vie de l’enfant a été découvert par une équipe de sapeurs-pompiers dépêchée sur les lieux.

La victime avait été portée disparue vers 12 heures. L’agence précise que c’est un ‘’talibé’’ (élève coranique) âgé de quatorze ans.

Son corps a été immédiatement acheminé dans un hôpital de Touba pour les procédures d’usage.



Pour l’heure, on ignore l’identité de la victime et les circonstances de sa noyade.

Les sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux n’ont fait aucune déclaration à propos de ce drame.

Une enquête est ouverte par la brigade spéciale de la gendarmerie de Touba pour déterminer les causes de ce drame.