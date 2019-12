Touba: arrêté avec 5 cornets de "Yamba", un Asp accuse un agent de police

Oumar Fall, un Agent de sécurité de proximité affecté au domicile du porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre, a été jugé jeudi pour concession et offre de drogue. Il a été arrêté en possession de cinq cornets et 125 grammes de Yamba (cannabis).



Le mis en cause a été interpellé au niveau de Daaray Kamil (bibliothèque de Touba) au cours d’une opération de sécurisation de routine que les éléments de brigade de recherches de la police spéciale de Touba. Face aux enquêteurs, l’Asp n’a pas cherché à nier les faits. Une déclaration qu’il a confirmé devant le juge d’instruction du tribunal de Grande instance de Diourbel.



Appelé à la barre, Fall nie tout en bloque. Il déclare n’avoir jamais été en possession de drogue. Une nouvelle posture qui a laissé le procureur sans mot. S’agissant de sa première déclaration, il informe avoir été bastonné lorsqu’il a refusé de signer le procès-verbal. Ne s’arrêtant pas là, il accuse un des policiers, un certain Omar Diallo, de lui avoir tendu un piège pour solder ses comptes avec lui.



L’accusé dit avoir refusé de verser des pots de vin à l’agent de police, contrairement aux autres personnes avec qui il a été arrêté en même temps.



Des arguments qui n’ont pas convaincu le procureur de la République qui a requis deux (2) ans de prison contre l’accusé. Le délibéré est attendu jeudi 1e janvier prochain.