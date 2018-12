Touba en deuil: Serigne Bassirou Mbacké n'est plus

La grande faucheuse a encore frappé à Touba, plus précisément à Darou Mouhty. Serigne Bassirou Mbacké Modou Awa Balla, le petit-fils de Mame Thierno Ibra Faty Mbacké « Borom Darou » (frère cadet de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul) a rendu l'âme hier soir.





Le défunt était un grand soufi qui n’avait cessé d’œuvrer pour l’Islam et le rayonnement du Mouridisme. Il était le frère utérin (de même père et de même mère) du très célèbre défunt Serigne Kosso Astou Lo Mbacké.