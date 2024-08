Touba : le Président Diomaye Faye réitère son engagement lié à l’assainissement de la ville sainte

En prélude au grand Magal de Touba, le Président Diomaye Faye, en compagnie d’une forte délégation, dont son épouse, Marie Faye, les ministres Cheikh Diba, Cheikh Tidiane Diéye, El Hadji Malick Ndiaye, Serigne Guèye Diop, Maïmouna Dièye, et Moussa Balla Fofana ainsi que le Général Tine et la Déléguée générale de la DER, Aïda Mbodji, s’est rendu ce lundi dans la ville sainte. Sur les lieux, il a été reçu par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



Le Président a pris l’engagement personnel de résoudre les défis majeurs liés à l’eau potable et à l’assainissement à Touba. Le chef de l’Etat a estimé que cela s’inscrit dans une démarche de renforcement des infrastructures locales, visant à améliorer les conditions de vie et à soutenir le rayonnement de la ville sainte.