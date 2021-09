Touba : le député Aymerou Gningue prône un système où l'eau devient payante

En visite à Touba samedi, le Président Macky Sall a annoncé une enveloppe de 23 milliards de fcfa pour régler définitivement le problème d’addiction d’eau dans la ville religieuse et de ses environs. Interrogé sur la question, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (BBY) est d’avis que « ce problème ne peut pas être réglé par le fait tout simplement de creuser des Forages » ni par « la gratuité de l’eau ». Pour Aymérou Gningue, « il faut arriver à un système où l’eau devient une eau payante ».



« Ce problème ne peut pas être réglé par le fait tout simplement de creuser des Forages, parce que Touba est la concentration la plus dense dans l’ensemble de l’étendue du Sénégal. La question de la gratuité de l’eau ne peut pas régler la question de l’eau au niveau de Touba », a déclaré l’invité du Jury du dimanche de ce 19 septembre 2021.



Aymérou Gningue de poursuivre : « Il faut arriver à un système où l’eau devient une eau payante de façon à générer des ressources capables de supporter les investissements de croissances qui des investissements qui viendront fatalement ».



A en croire au député de la mouvance présidentielle, si le mécanisme est bon, si l’on met en place un business plan capable de générer des ressources, « la mobilisation de l’investissement de base est toujours possible ».