Touba : le préfet de Mbacké lance les opérations de démolition d’un immeuble vétuste et appelle à la responsabilité collective

Dans le cadre de la lutte contre les effondrements d’immeubles, le préfet du département de Mbacké, Khadim Hann, a donné ce samedi 28 juin le coup d’envoi des opérations de démolition d’un immeuble en ruine situé au marché Ocass. Il s'agit du bâtiment El Hadji Mbacké Kébé, un R+2 en état de délabrement très avancé. Il invite les propriétaires de bâtiments vétustes ou menaçants ruine de s'inspirer de cet exemple.



« Je viens de lancer l'opération de démolition d'un bâtiment R+2 qui était en état de délabrement très avancé. Ce bâtiment dénommé bâtiment El Hadj Mbacké Kébé occupé par des commerçants que nous avions sommés il y a de cela quatre jours pour libérer le bâtiment parce que c'est risqué de laisser ces commerçants sur place et de voir le bâtiment s'effondrer sur eux », a expliqué le préfet de Mbacké.



Cette action fait suite aux récents drames survenus dans la commune de Touba-Mosquée, où deux effondrements ont coûté la vie à 14 personnes. Pour Khadim Hann, il est temps que ces drames s'arrêtent.



« C'est la raison pour laquelle nous avons engagé ces opérations non seulement de recensement des bâtiments menaçant ruine, mais également de les démolir en rapport avec les propriétaires. Sur ce bâtiment l'Etat n'a fait qu'accompagner le propriétaire, qui s'était engagé à démolir le bâtiment », a-t-il confié.



Le préfet salue cet exemple de civisme : « C’est un acte citoyen et patriotique. J’invite tous les propriétaires de bâtiments vétustes à suivre cette voie. Nous sommes prêts à les accompagner dans cette dynamique ».



Il invite les populations à s'engager dans cette dynamique. « Nous pouvons les accompagner dans cette lancée. C'est l'appel que je lance à l'endroit de toutes les personnes qui habitent la commune de Touba-Mosquée », a exhorté Khadim Hann.